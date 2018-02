Primi treni per l'aeroporto, Russo: «Serracchiani riuscita dove tutti hanno fallito»

«Si è parlato del polo intermodale di Ronchi per decenni: tutti concordi nel dire che era un progetto strategico ma nessuno capace di renderlo concreto. Fino ad oggi. Guardate l’immagine: sul sito di Trenitalia è già possibile acquistare il biglietto per Trieste Airport. È un altro piccolo mattoncino verso la Trieste del futuro: rivoluzionerà (in meglio) la vita delle centinaia di migliaia di persone che ogni anno prendono l’aereo. E aprirà sicuramente nuove opportunità per il nostro territorio».

Entusiasta il senatore Pd Francesco Russo non dimetica però di dare un nome a chi ha il merito dell'importante traguardo per tutta la Regione: «Il merito è di Debora Serracchiani e della sua Giunta. Con Debora, non è un segreto, in passato, più volte, mi sono trovato in disaccordo. Adesso, invece, è giusto ringraziarla e renderle il merito di essere riuscita lì dove tutti, in passato, hanno fallito».

