Programma Giunta, Giacomelli (FdI): «È quello che volevamo»

«L'illustrazione del Programma che volevamo». Claudio Giacomelli, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale esprime approvazione per il programma di Governo presentato dal presidente Massimiliano Fedriga: «Oggi era importante confermare i principi cardine della legislatura: efficienza e economia certo, ma anche il criterio della residenza di lungo corso che favorisca i cittadini italiani per l'accesso al welfare, un cambio di rotta nelle politiche dell'immigrazione, la protezione dei confini».

«Queste sono le stelle polari che Fratelli d'Italia chiedeva e siamo stati accontentati. Le norme di dettaglio arriveranno nelle Leggi Regionali - sottolinea Giacomelli -. Ci faremo una ragione se il PD è deluso, il sostegno più importante al programma è quello dei cittadini».