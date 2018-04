Raccolta alimentare Fdi, Scoccimarro (FdI): «Riconoscenza e dignità a chi ha servito la nostra Patria»

«Bello vedere la partecipazione e la condivisione dei triestini alla raccolta dei regali pasquali per gli italiani in difficoltà». Ha dichiarato il coordinatore di Fratelli d'Italia Fvg, Fabio Scoccimarro, commentando il successo della raccolta alimentare "Regala una Pasqua felice a una famiglia italiana", promossa proprio dal partito per aiutare le famiglie italiane in difficoltà. «Auspico, anzi ne sono certo, che il nuovo governo regionale, come pure quello nazionale, metta ai primissimi punti delle loro agende l'attenzione, il rispetto e la dignità dovuta a chi per generazioni ha servito la nostra Patria. Ma anche a chi ha condiviso i nostri valori e rispettato le nostre tradizioni: a queste persone va data riconoscenza e gratitudine; per tutti gli altri, specie donne bambini ed anziani, le attenzioni che ci ha insegnato la tradizione cristiana» ha concluso Scoccimarro.