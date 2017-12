Raccolta "bambini italiani", Roberti: «Non capisco questa pseudopolemica su Giorgi»

«Sinceramente non ho capito la pseudopolemica su Lorenzo Giorgi. Solo qualche giorno fa un Governo ormai a pochi mesi dalle elezioni ha introdotto degli sgravi fiscali per le cooperative che assumono migranti a tempo indeterminato, alla faccia dei tanti disoccupati di casa nostra, ma se un’iniziativa benefica viene proposta per soli italiani viene fuori il finimondo?».

Queste le parole del vicesindaco di Trieste Pierpaolo Roberti in riferimento alla polemica, nata dal post dell'assessore Giorgi in cui promuoveva per la Befana una raccolta benefica di doni per "bambini italiani".

«Il politicamente corretto - conclude il vicesindaco - ci ha pervasi a tal punto da proibirci di pensare prima ai nostri figli che a quelli degli altri?».