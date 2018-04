Degrado via dell'Agro, Medau (FdI): «Raccolte 1023 firme, ora procedo con una mozione»

Questa mattina, 12 aprile, alle ore 10.00 il consigliere circoscrizionale di Fratelli d'Italia Marcelo Medau, candidato con la medesima formazione politica alle prossime elezioni regionali del 29 aprile, ha incontrato alcuni residenti di via dell'Agro e dintorni per discutere della situazione di degrado in cui versa la zona.

Il consigliere Medau è noto per le sue raccolta firme, come quella contro via Mazzini pedonale (6700 sottoscrizioni); in questo caso specifico ne ha raccolte 1023 per chiedere la derattizzazione periodica proprio di via dell'Agro.

«Oggi sono stato in via dell agro con le mie 1023 firme raccolte per fare almeno una derattizzazione periodica. Nessuna amministrazione può lasciare quello scempio in mezzo la città! Abbiamo una raccolta firme iniziata a novembre e terminata a marzo. Ci tengo a sottolineare l' ordine temporale degli accadimenti, onde evitare che ci siano diatribe in relazione alle affermazioni di CasaPound. Non voglio entrare in polemiche con l' amico Clun, tuttavia penso che affermare soluzioni e promesse a due settimane dalle elezioni, sia leggermente anacronistico». Ha dichiarato Medau.

«Ora farò fare un mozione, sperando che l'assessore la faccia propria, in modo che si inizi velocemente con queste operazioni per garantire ai cittadini della zona quel decoro, pulizia e serenità che si meritano, finché non ci sarà un progetto chiaro. Mi impegno pubblicamente a sostenere questa causa fino al epilogo che si merita, cioè il totale abbattimento dell' obbrobrio». ha concluso.