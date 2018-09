Rinascita fascismo, Razza: "Parole di Schiavone fuori luogo e strumentali"

"Le dichiarazioni rilasciate a Telequattro dal sig.Schiavone dell’ICS inerenti la possibilità di rinascita del fascismo in Italia dovuto alle attuali politiche contro l’immigrazione incontrollata sono del tutto strumentali e prive di fondamento".

Lo ha dichiarato il consigliere comunale della Lega Radames Razza.

"Ovviamente il timore di vedersi decurtate le cospicue somme di denaro erogate- continua Razza- e di conseguenza avere il freno a mano tirato sul business dell’immigrazione può portare il sig.Schiavone a travisare la realtà dei fatti. Le politiche che stanno attuando il Ministro Salvini a livello nazionale, il Presidente Fedriga a livello regionale e l’amministrazione comunale a Trieste non sono altro che azioni concrete e prive di finto buonismo, necessarie per porre delle regole inflessibili su un problema di portata europea e nell’ottica di proteggere il nostro paese e di conseguenza la nostra Regione da un’immigrazione incontrollata che potrebbe portare in futuro instabilità economica e sociale".

"Auspico inoltre - conclude il consigliere comunale- che tutta le forze politiche, anche quelle con visioni differenti dalle nostre collaborino il più possibile con le varie amministrazioni che sono attualmente al governo nazionale, regionale e cittadino perché la tutela dell’interesse comune e la sicurezza dei nostri cittadini deve essere preservata a prescindere dalle varie ideologie politiche".