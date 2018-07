Regeni: Fico incontra il presidente del Parlamento egiziano

Il presidente della camera Roberto Fico incontrerà oggi il presidente del Parlamento egiziano per continuare a far luce sul dramma di Giulio Regeni. «La verità su quanto è successo non vale solo per la dignità della famiglia ma di tutti noi, delle istituzioni. Noi siamo vicini al 100 per cento a famiglia Regeni». dichiara Fico ad Ansa, aggiungendo: «Sono contento che anche il presidente Conte e il ministro Salvini abbiamo affrontato la questione. Vedo che c'e' una linea istituzionale e governativa su questo e sono molto contento di ciò. Lo merita la famiglia, il Paese e lo Stato».

Proprio l'altro ieri, 18 luglio, il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi aveva confermato al ministro dell'interno, Matteo Salvini, «la volontà e il grande desiderio di arrivare a risultati definitivi delle indagini sull'uccisione dello studente italiano Giulio Regeni e di scoprire i criminali per fare giustizia su questa vicenda».