Regionali: 100 banchetti del Pd in 100 piazze. Spitaleri: «Fedriga in Tv, noi con la gente»

«Saremo in cento piazze del Friuli Venezia Giulia con cento banchetti, per ascoltare le persone e proporre la nostra idea di regione per i prossimi anni, puntando in particolare su quattro temi: lavoro a tempo indeterminato, sostegno alla natalità, scuola regionale, legalità e decoro». Lo afferma il segretario regionale del Pd Fvg, Salvatore Spitaleri, annunciando la mobilitazione del partito in vista delle elezioni regionali, che inizierà domani e impegnerà tutti i candidati, i dirigenti e i militanti del Pd fino a fine aprile, in particolare nei tre sabati del mese: il 7, il 14 e il 21 aprile.

Grazie all’aiuto di centinaia di volontari verranno distribuiti oltre 30mila volantini, che riportano quattro messaggi a sostegno del candidato Presidente Sergio Bolzonello (nell’allegato alla mail i quattro diversi manifesti): la proposta dei 100 euro al mese per i bambini e i ragazzi dalla nascita fino ai 18 anni, per sostenere la natalità e le famiglie; la defiscalizzazione per i contratti a tempo indeterminato, per aumentare i posti di lavoro stabili e di qualità; la regionalizzazione della scuola, per renderla più aderente alle necessità dei ragazzi del Fvg e del territorio; la richiesta allo Stato di margini più ampi di autonomia nella gestione di tutto ciò che riguarda sicurezza, legalità e decoro.

Secondo Spitaleri «mentre l’onorevole Fedriga va negli studi televisivi romani, noi scendiamo nelle nostre piazze. A tale proposito, il candidato del centrodestra farebbe meglio a stare di più dalle nostre parti, perché deve aver scambiato il Fvg per Washington: qui la figura del vicepresidente candidato non esiste. Capiamo che per poter continuare a fare indisturbato il deputato a Roma, occupando gli schermi televisivi nazionali, Fedriga debba mandare in giro per il Fvg Riccardo Riccardi al suo posto come un vassallo, ma purtroppo per lui non funziona così: non siamo alla Casa Bianca e qualcuno dovrebbe ricordarglielo. Noi – continua – non cerchiamo sostituti da mandare in giro: in giro per le piazze ci andiamo noi, con i nostri candidati e il nostro candidato presidente Bolzonello».

Sempre nell’ambito dei banchetti, si aggiunge che il Pd di Trieste ha promosso l’iniziativa “Di’ la tua”, sui social e nelle piazze. L’obiettivo, come spiega Maria Luisa Paglia, responsabile organizzazione del partito triestino, «vuole coinvolgere i cittadini e fare in modo che possano esprimere opinioni, punti di vista, richieste e critiche attraverso messaggi e bigliettini indirizzati al partito e ai singoli candidati. Noi ci impegneremo a rispondere – sottolinea Paglia - fornendo anche una proposta politica sui vari punti. La campagna culminerà in un evento previsto sabato 14 aprile, alle 17.30, in piazza della Borsa, dove i cittadini rivolgeranno domande ai candidati del Pd nel collegio di Trieste».

Così replica il candidato capolista della Lega e vicesindaco di Trieste Pierpaolo Roberti: «Spitaleri e il Pd forse hanno scambiato il Friuli Venezia Giulia per l’Unione Sovietica degli anni 50 quando, alla morte di Stalin, si è deciso di spazzare la polvere sotto un tappeto e, con addosso un vestito nuovo, il vecchio regime ha continuato a governare indisturbato».

«Curioso - osserva Roberti - che, a ironizzare su Fedriga, sia chi, fino a ieri, ha sostenuto una presidente come Serracchiani che, a ottobre 2014, aveva candidamente ammesso in diretta tv nazionale di considerare il Fvg un secondo lavoro rispetto a quello principale di vice di Renzi. Un po’ come Bolzonello, che fino a ieri recitava il ruolo di fedelissimo maggiordomo di Serracchiani, salvo riscoprirsi oggi oppositore di riforme che egli stesso ha votato e pubblicamente difeso. Da cittadino, li inviterei a tacere per risparmiarsi ulteriori scivoloni; da esponente politico non posso che dirmi felice per le loro esternazioni».