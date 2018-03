Regionali 2018: 5 candidati presidenti e 12 liste, l'elenco completo

Pronta la lista dei candidati alle elezioni regionali del 29 aprile 2018. Si attende ora la valutazione del servizio elettorale regionale, e se la documentazione sarà giudicata regolare si procederà al sorteggio per l'ordine di apparizione delle liste sulle schede elettorali e sui tabelloni. In tutto 12 le liste in corsa, e 5 i candidati presidenti. Di seguito i candidati suddivisi in liste:

CANDIDATO PRESIDENTE: Alessandro Fraleoni Morghera

LISTA

MOVIMENTO 5 STELLE

TRIESTE: Andrea Ussai, Gabriella Petrucci, Diego Volponi, Mara Svevo, Roberto Bonifacio, Alice Tessarolo, Alessandro Barburini, Maria Cervini detta Mariucci Grusovin, Pierpaolo Welponer GORIZIA: Ilaria Dal Zovo, Fabio Curci, Anna Valle detta Anita, Roberto Caterini, Mirko La Marca, UDINE Cristian Sergo, Elena Klavora, Luca Vignando, Renata Zago, Marco Lizzi, Fleris Parente, Michele Lisco. TOLMEZZO: Claudia Di Lenardo, Silvio Puntel, Amedeo Puschiasis, PORDENONE: Mauro Capozzella, Eleonora Frattolin, Mauro Biolcati, Victoria Pes, Bruno Lorenzini, Ida Peschiuta, Nicola Marson, Gianna Paola Ridolfo, Giancarlo Fregiato Modugno, Francesco Tamai, Silvano Berti, Luciano Martinuzzo.

CANDIDATO PRESIDENTE: Sergio Bolzonello

LISTE

CITTADINI PER BOLZONELLO PRESIDENTE

TRIESTE Maria Teresa Bassa Poropat, Giulio Bonivento, Majda Canziani, Paolo Buzzi, Eliana Frontali, Emiliano Edera, Fabio Petrossi, Maurizio Vidali, Pierpaolo Zurlo. GORIZIA Elena Gasparin, Marco Chiozza, Veronica Ileana Guerci, Giorgio Zucchiatti, Lucia Mariano. UDINE Barbara Bacchetti, Pietro Antonini, Ivana Battaglia, Ivan Cignola, Franca Budini Ermes detto Ervis Comisini, Antonella Eloisa Gatta, Fabio Cumini, Maria Rosa Girardello, Manuele Ferrari, Siona Liguori, Rocco Ieracitano, Marta Plazzotta, Maurizio Moro, Mariagrazia Zatti, Pietro Paviotti, Pierpaolo Rusconi, Alessandro Tesolat. TOLMEZZO Monica Bertarelli, Fabio Di Bernardo, Manuele Ferrari. PORDENONECristina Bomben, Luigi Blarasin, Sonia Chiarotto, Tiziano Centis, Virginia D’Aponte, Cesare Genunzio, Anna Piemontese, Cesare Monea, Elisabetta Turani, Paolo Panontin, Gianni Segalla, Marco Torresin.

SLOVENSKA SKUPNOST

TRIESTE Igor Gabrovec, Katja Dolhar, Boris Pahor, Franca Padovan, Marko Pisani, Milena detta Milenka Rustia ved. Ota, Danilo Savron, Igor Svab, Davide Štokovac detto Stolli GORIZIA Igor Gabrovec, Franca Padovan, Marco Jarc, Tamara Kosic, Simon Peter Leban UDINE Boris Pahor, Manuela Quaranta ved. Špacapan, Igor Gabrovec, Katja Dolhar, Davide Grinovero, Franca Padovan, Simon Peter Leban, Anna Wedam, Matjaž Pintar, Silvestro Primosig, Sandro Quaglia, Moreno Patrizio Tomasetig TOLMEZZO Anna Wedam, Sandro Quaglia, Katja Dolhar PORDENONE Boris Pahor, Manuela Quaranta ved. Špacapan, Davide Grinovero, Anna Wedam, Simon Peter, Leban Sandro Quaglia, Bernardo Spazzapan.

PARTITO DEMOCRATICO

TRIESTE Ariella Bertossi, Roberto Cosolini, Antonella Grim, Sergio Omero, Fiorella Macor, Franco Rotelli, Ingrid Stratti, Francesco Russo, Stefano Ukmar GORIZIA Marco della Gaspera, Deborah Marizza, Diego Moretti, Sara Vito, Giuseppe detto Joško Terpin UDINE Enio Agnola, Gloria Conte, Elio Baracetti, Daniela Corso, Vittorino Boem, Silvana Cremaschi, Franco Iacop, Alice De Biaggio, Fabio Antonio Manzini, Ilca Rosa Fabbro, Stefano Nazzi, Palmina Mian, Libero Carlo Palazzolo, Mariagrazia Santoro, Alviano Scarel, Sabrina Spangaro, Cristiano Shaurli, Mauro Tollon TOLMEZZO Erica Gonano, Enzo Marsilio, Sandro Venturini PORDENONE Renata Bagatin, Carlo Candido, Chiara Da Giau, Giuliano Cescutti, Federica Della Rosa, Nicola Conficoni, Annamaria Poggioli, Renzo Liva, Renzo Mazzer, Roland Muka, Luciano Giuseppe Pezzin, Angelo Righetti.

OPEN FVG: TRIESTE Giulio Lauri, Elena Apollonio, Jacopo Lillini detto Lillo, Deborah Berton, Marino Marsič, Mirta Čoc, Maurizio Zacchigna, Debora Chiara, Desio Sara Misculin GORIZIA Alessio Gratton, Loredana Panariti, Igor Komel, Mariapia Grani, Jan Gergolet UDINE Furio Honsell, Sara Caruso, Massimiliano Pozzo, Velia Cassan, Riccardo Braggion, Lucia Franz, Americo Cherici, Irma Fratini, Antonio Di Ninno, Giorgia Gandin, Sergio Ganzitti, Loredana Panariti, Alessio Gratton, Roberta Grando, Raoul Kirchmayr detto Kirk, Flavia Tomba, Mauro Pignataro, Tommaso Pinat TOLMEZZO Giacomino Dorotea, Lucia Franz, Mauro Pignataro PORDENONE Velia Cassan, Marcello Passoni, Elisa Barbuto, Beppino Nosella, Valeria Fusari, Daniele Rosset, Monica Michelon, Giovanni Marco Saponaro, Roberta Grando, Michele Vuono, Vanni Zandonà, Matteo Polo.

CANDIDATO PRESIDENTE: Massimiliano Fedriga

LISTE:

FORZA ITALIA TRIESTE Livia Amodeo, Everest Bertoli detto Everest, Manuela Declich in Stefani, Piero Camber, Giulia Demarchi, Andrea Cavazzini, Alessandro Michelli, Piero Tononi, Walter Zalukar GORIZIA Ettore Romoli, Violana Passon, Roberto Marin, Samantha Cartelli, Giuseppe Nicoli UDINELoris Basso, Dorotea Marisol Calligaro, Alberto Bertossi, Elena Cecotti, Pieralberto Felettig, Tiziana Cividini, Daniele Galasso, Giovanna Iesse, Franco Mattiussi, Franecsca Maurig, Pierluigi Molinaro, Mariella Moschione, Marco Quai, Renata Zampa in Purpura, Roberto Sabbadini, Igor Treleani, Andrea Venchiarutti, Piero Mauro Zanin TOLMEZZO Renato Carlantoni, Elia Vezzi, Paolo Urbani, PORDENONE Mara Piccin, Cesare Bertoia, Maria Giordano, Nicola Callegari, Marina Luccon, Roberto Ceraolo, Cinzia Zili,o Denis De Marchi, Renzo Francesconi, Vito Pastore, Fabio Santin, Paul Vatamanu.

LEGA NORD TRIESTE Pierpaolo Roberti, Federica Verin, Danilo Slokar, Flavia Kvesto, Giuseppe Ghersinich, Daniela Pantaleo, Antonio Lippolis, Andrea Pellarini, Federico Pastor GORIZIA Diego Bernardis, Manuela De Biasio, Antonio Calligaris, Rosanna Tosoratti, Paolo Bearzi UDINE Mauro Bordin, Barbara Zilli, Alberto Budai, Elisa Battaglia, Zorro Grattoni, Maddalena Spagnolo, Leonardo Barbiero, Genevieve Rinaldi, Massiiliano Marzin, Marilena Domini, Michele Di Giusto, Franca Chiarcos, Eros Cisilino, Elena Lizzi, Luigi Toller, Antonio Zoratti, Lorenzo Tosolini, Elia Miani TOLMEZZOStefano Mazzolini, Barbara Zilli, Luca Boschetti PORDENONE Stefano Zannier, Oliva Quaia, Ivo Moras, Marzia Caputo, Simone Polesello, Giovannina Dal Pont, Stefano Turchet, Dania Cesaratto, Tarcisio Rosset, Alfonso Singh, Angelo Vincenzi, Maurizio Ramponi.

FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE: TRIESTE Claudio Giacomelli, Arianna Zebochin, Salvatore Porro, Federica Comar, Nicola Delconte, Manuela Fragiacomo, Corrado Tremul, Marcelo Medau, Matteo Modica GORIZIA Giorgio Clama, Paola Martinolli, Ascanio Cosma, Chiara Pipia, Antonio Garritani UDINE Gianni Candotto, Valeria Grillo, Giovanni Castaldo, Barbara Ius, Antonio De Piero, Mosella Lupieri, Lorenzo Fabbro, Cristina Pozzo, Marzio Giau, Isabella Selleri, Roberto Guggino, Luciana Zilli, Antonio Michelutti, Valentina Baldacci, Riccardo Prisciano, Lanfranco Sette, Giambattista Turridano, Marco Zanor TOLMEZZO Franco Baritussio, Giuliana Collini, Ottorino Faleschini PORDENONE Dorino De Crignis, Dusolina detta Dusy Marcolin, Francesco Ribetti, Marta Amadio, Alessandro Basso, Anna Facondo, Dario Buscema, Rosanna Finos, Rudi Manlio De Zorzi, Lanfranco Lincetto, Antonio Cesare Marinelli, Pier Andrea Parigi

AUTONOMIA RESPONSABILE: TRIESTE Renzo Tondo, Lucrezia Chermaz, Giorgio Ret, Nadia Coloni, Stefano Alunni Barbarossa, Lorella Francarl,i Alessandro Gavagnin, Martina Svetlič, Riccardo Pilat, GORIZIA Massimo Bruno, Caterina Oropallo, Roberto Fontanot, Filomena Renna, Fabio Russiani UDINE Giuseppe Sibau, Elena D’Alonzo, Paride Cargnelutti, Cristina D’Angelo, Alessandro Colautti, Indira Fabbro, Michele Boaro, Claudia Garofoli, Lorenzo Bosetti, Daniela Lizzi, Joel Ceredon, Gabriella Lodolo, Fabrizio Dario De Marco, Elena Micelli, Paolo Fuccaro, Annalisa Noacco ,Francesco Pascolini TOLMEZZO Renzo Tondo, Piera Piazza, Sergio BuzziPORDENONE Renzo Tondo, Francesca Coan, Valter Santarossa, Mariza Filipetto, Corrado Della Mattia, Anila Fortuzi, Giovanni De Lorenzi, Stefania Sella, Mario Filippetto, Antonio Sartori di Borgoricco, Florio Testolin, Giovanni Toffoli.

PROGETTO FVG TRIESTE Franco Bandelli, Silvia Acerbi, Giorgio Cecco, Maria Guarini in Antonini, Gaetano Oliva, Loredana Tamai, Antonio Tozzi, Ignazio Vania, Luca Sedrani GORIZIA Sergio Emidio Bini, Federica Aldrigo, Maurizio Delbello, Cristiana Pagliara, Valerio Zago UDINE Sergio Emidio Bini, Sara Bentivegna, Carmelo Carlo Altomonte, Debora Camilot, Mauro Di Bert, Barbara Cervetti, Giampaolo Elia, Francesca Cressatti, Claudio Ermacora, Lisa Rossi, Roberto Fedele, Tiziana Valle, Giancarlo Ferro, Sonia Venturini, Edy Morandini, Grisca Grava, Luca Ovan, Antonio Tozzi TOLMEZZO Sonia Venturini, Giorgio Filaferro, Cristiana Gallizia PORDENONE Sergio Emidio Bini, Antonietta Felline, Emanuele Zanon, Susanna Mazzon, Alessandro Da Re, Isabella Pittiani, Placido Fundarò, Stefania Zeni, Marco Pottino, Luigi Rosa Teio, Christian Vaccher, Valter Buttignol.

CANDIDATO PRESIDENTE: Sergio Cecotti

LISTA

PATTO PER L'AUTONOMIA TRIESTE (Nessun candidato) GORIZIA Michele Calligaris, Paola Boscarol, Fabio Marussi, Tiziana Tellini, Fabrizio Mascarin UDINE Massimo Moretuzzo, Rossella Malisan, Federico Simeoni, Elisabetta Basso, Gianluca Bertozzi, Miriam Causero, Riccardo Bini, Chiara Franceschini, Mario Canciano, Erika Furlani, Rosario Di Maggio, Sandra Romanin, Francesco Fontanini, Sonia Zanello, Federico Monti, Diego Navarria, Alessandro Pian, Walter Tomada , TOLMEZZO Domenico Romano, Olga Passera, Gianpietro Zanni PORDENONE Tullio Avoledo, Arianna Casagrande, Giampaolo Bidoli, Nelvia Giacomin, Valerio Delle Fratte, Luigina Lorenzini, Francesco Francescut, Monia Montechiarini, Alido Gerussi, Enrico Poniz, Sante Sartor, Osvaldo Tramontin.

CANDIDATO PRESIDENTE: Isa Dorigo

LISTA

ACUILE DAL FRIUL TRIESTE (Nessun candidato), GORIZIA Michele Tomasella, Lara Bressan, Leonardino Temil, Andrea Pasi UDINE Michele Tomasella, Lara Bressan, Andrea Pasi, Adriana Pauletto, Leonardino Temil, Paola Zanin, Cristian Fior TOLMEZZO Leonardino Temil, Adriana Pauletto, Cristian Fior PORDENONE Michele Tomasella, Lara Bressan, Andrea Pasi, Adriana Pauletto, Cristian Fior, Paola Zanin