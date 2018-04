Regionali, affluenza flop: FVG sotto il 50%, Trieste 43 per cento

43,91%. Un dato impietoso quello dell'affluenza alle elezioni regionali di questo 29 aprile 2018. Nonostante i due triestini in lizza per la presidenza, a Trieste gli aventi diritto - complici di certo il ponte e la giornata estiva - hanno disertato le urne. Un dato quello del capoluogo regionale ben al di sotto della media FVG quasi di poco sotto il 50% (49,33% a pochi seggi dalla fine del conteggio).

Trieste 43,91%, Gorizia 50,71%, Udine 52,03%, Tolmezzo 47,62%, Pordenone 49,76%. Va sottolineato che in alcune delle circoscrizoni si votava anche per il sindaco, ma il dato finale non solo è al di sotto - come prevedibile - a quello delle recenti politiche del 4 marzo, ma anche sotto l'affluenza delle elezioni 2013 che si chiusero al 50,48% dei votanti ai seggi (Trieste anche allora fanalino di coda con il 45,84%).

Va ricordato che non è previsto il quorum, motivo per cui tutti i candidati invitavano al voto i concittadini: si vince "tutto" anche per un solo voto.

Le operazioni di spoglio prenderanno il via domani mattina, lunedì 30 aprile, alle 8.