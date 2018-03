Regionali, al via la campagna di Cosolini (Pd): «La sconfitta è stata pesante: dobbiamo ripartire»

«É per me un gran bell'inizio aprire la mia campagna di candidato del PD a sostegno di Sergio Bolzonello, con una conversazione pubblica con Alessandra Longo, giornalista di Repubblica, che ben conoscete e che ringrazio per la disponibilità» ha dichiarato Roberto Cosolini sulla sua pagina Facebook, annunciando l'inizio della sua campagna elettorale.

«Metteremo Trieste al centro, con le sue potenzialità, con la funzione di locomotiva che può svolgere per la Regione, con la sua proiezione internazionale. Parleremo anche della crisi della sinistra: la sconfitta è stata pesante, ma proprio per questo dobbiamo ricostruire e ripartire. Ci sarà ovviamente spazio anche per domande e spunti da parte dei presenti». L'appuntamento è per martedì 27 marzo alle ore 18.30 presso la sala Tergeste dell'Hotel Savoia Excelsior.