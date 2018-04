Elezioni regionali: atto vandalico nel gazebo della Lega

Il gazebo della Lega, allestito in occasione delle elezioni regionali, è stato oggetto di un atto vandalico nella notte tra il 25 e il 26 aprile. Qualcuno si è introdotto nella struttura, ha strappato i manifesti e rovesciato tavoli e sedie. Un episodio analogo si era verificato anche in occasione delle elezioni politiche. Così commenta l'esponente della Lega Monica Canciani, segnalando il fatto nella sua bacheca Facebook: «I soliti deficienti sfigati. Spiace per loro ma vinceremo ugualmente».