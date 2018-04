Regionali, Berlusconi: «Grazie a Dipiazza Trieste è la città più pulita e ordinata del mondo» (VIDEO)

«Sono veramente felice di essere qui a passeggiare in questa città, l'ho sempre amata. Oggi, Trieste è la città più pulita e ordinata al mondo ed è tutto merito del sindaco Dipiazza che dovrebbe essere un esempio per gli altri sindaci. Ci conosciamo da molti anni ormai e oggi sono qui a sostenere Forza Italia.

È sempre un'emozione venire qui a Trieste. Propro qui vicino c'è una biblioteca famosa che fu proprità di Saba. In questa si trovano molte opere, alcuni indicate dalla Arnoldo Mondadori.

Siamo sicuri della vittoria del centrodestra. Abbiamo candidati come Fedriga e Riccardi. Il primo porta a Trieste la conoscenza da Roma mentre il secondo, la sua esperienza ovvero la competenza, qualità che spesso manca in Italia e a chi si propone come leader.

Il 29 aprile si vota per un buon governo che dovrà riparare ai danni fatti dalla precendente amministrazione. Penso all'Uti ma soprattutto alla riforma sanitaria. Negli ultimi anni c'è stata una migrazione sanitaria molto elevata, si parla del 20%. È inaccettabile. La sanità del Fvg deve tornare quella che era, un'eccellezza».