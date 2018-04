Berlusconi a sorpresa a Trieste: incontro con il sindaco in Piazza Unità

Incontro a sorpresa previsto alle 11 di questa mattina a Trieste tra Silvio Berlusconi e il sindaco Roberto Dipiazza in Piazza Unità. Nel frattempo è giunto sul posto anche il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani.

Per l'ultimo giorno di campagna elettorale infatti il leader di Forza Italia, da tre giorni in Friuli Venezia Giulia, sarà presente a Trieste e Gorizia.