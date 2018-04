Regionali: Cattaneo e Perego a Trieste, incontro all'Unicusano con Bertoli e Fedriga

Domani (martedi 24 aprile 2018) alle ore 19.00 presso il Centro Studi Unicusano, via Fabio Severo 14/A, il candidato di Forza Italia al Consiglio Regionale nella circoscrizione di Trieste Everest Bertoli organizza un incontro con l'On. Alessandro Cattaneo e On. Matteo Perego. All’incontroparteciperà anche il Candidato alla Presidenza della Regione FVG On. Smassimiliano Fedriga.

«Durante l'incontro verranno illustrate 4 proposte di legge a sostegno della famiglia, del lavoro e delle imprese che vogliamo portare avanti per i nostri concittadini» ha dichiarato Bertoli.

Alle 17 l'on. Cattaneo si fermerà presso il gazebo elettorale in Largo don bonifacio per incontrare la Cittadinanza