Centrosinistra, Spitaleri (Pd): «Bolzonello, un nome che unisce e che noi abbiamo da tempo»

«Mentre nel centrodestra litigano sui nomi e guardano al passato, noi un nome forte, e che unisce, lo abbiamo da tempo. Ora mettiamo il turbo in vista del 29 aprile, con proposte credibili, liste competitive e una coalizione che si allarga a sinistra e trova in Sergio Bolzonello un catalizzatore forte e positivo». Lo afferma il segretario regionale del Pd Fvg, Salvatore Spitaleri, che questa mattina aprirà i lavori dell'Assemblea regionale nella sede di via Joppi a Udine, convocata per approvare le liste dei candidati alle elezioni regionali, le alleanze e i nodi programmatici.

«In riferimento all'annuncio della chiusura della lista Open - Sinistra Fvg, lista di una sinistra unitaria che correrà nella coalizione di centrosinistra a sostegno di Sergio Bolzonello, - sottoline Spitalieri- siamo lieti della nascita di questa formazione, frutto dell'impegno di tante persone, tra le quali Furio Honsell, Giulio Lauri, Mauro Travanut, che certamente darà un apporto importante alla coalizione di centrosinistra. Da tempo abbiamo lavorato alla costruzione di una alleanza ampia e competitiva, rappresentativa di tutte le anime del centrosinistra, unita sulla base di una proposta politica credibile e concreta, che guarda al futuro rivolgendosi soprattutto alle fasce della popolazione che più necessitano di ascolto e supporto, in tema di lavoro, salute e welfare».