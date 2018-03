Regionali, Cosolini (Pd): «Ci metterò cuore e impegno: voglio incontrare tante persone»

«Comincia dunque una nuova avventura. Ci metterò come sempre tanto cuore e impegno, e anche di più perché ne abbiamo di strada da fare per ricuperare». Queste le parole del consigliere comunale ed ex sindaco Roberto Cosolini, in occasione della sua candidatura alle elezioni regionali.

«Voglio incontrare tante persone - continua Cosolini - , ascoltare problemi e idee, sentire critiche, incontrare rabbia, proporre soluzioni. Mi riprometto innanzitutto di sostenere la sfida, certo difficilissima ma non impossibile, di Sergio Bolzonello, poi di contribuire alla ripresa del mio partito, del PD, e alla ricostruzione di un centrosinistra che sappia rappresentare i progressisti del nostro Paese e offrire risposte ai problemi della nostra Comunità».

«Ringrazio per la fiducia gli organi del mio partito - continua l'esponente del Pd - , per la stima e l'incoraggiamento le tante persone che all'esterno mi hanno spinto a questa nuova sfida. Ringrazio fin d'ora soprattutto quanti incontrerò in questo cammino per l'aiuto che mi daranno, sia una domanda, sia un suggerimento, sia una critica... sarà una gran bella esperienza, da vivere e affrontare insieme».