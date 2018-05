Regionali, Dipiazza: «Con un grande presidente enormi sviluppi per Trieste e il Fvg»

Il sindaco Roberto Dipiazza esprime su Facebook la sua soddisfazione per l'elezione di Massimiliano Fedriga quale governatore del Friuli Venezia Giulia: «Abbiamo un grande presidente, avevamo bisogno di una governo di centrodestra per la città, perché se cresce la città di Trieste cresce anche tutto il Friuli. Pensate solo al Porto vecchio, al porto nuovo, alle grandi opportunità che abbiamo di far crescere questa città - conclude - con il governo di un ragazzo in gamba come Massimiliano Fedriga».