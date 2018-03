Regionali, Fedriga (Lega): «In caso di vittoria, vicepresidenza a Forza Italia»

«In caso di vittoria alle prossime regionali, la vicepresidenza sarà espressa dalla prima forza politica della coalizione oltre la Lega,

movimento al quale appartengo, quindi da Forza Italia». Lo dichiara il candidato presidente del centrodestra Massimiliano Fedriga.

«Ho incontrato questa mattina Riccardo Riccardi: sono fermamente convinto che possa rappresentare un elemento di forza per la coalizione e un valore aggiunto per la squadra di governo». Ricordiamo che Riccardo Riccardi era il candidato presidente in pectore prima della tornata elettorale Politica del 4 marzo, bocciato proprio dalla Lega.