Regionali, Fraleoni Morgera (M5S): «Fedriga continuamente in Tv, presentato esposto all'Agcom»

«Negli ultimi 20 giorni il candidato del centrodestra alla presidenza Massimiliano Fedriga, ha preso parte a diversi programmi radiotelevisivi nazionali». Lo riporta il candidato del MoVimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Fvg Alessandro Fraleoni Morgera, e a questo proposito rivela di aver inoltrato «un esposto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) per la violazione dei principi e delle norme in materia di par condicio durante la campagna per le elezioni del presidente del Friuli Venezia Giulia».

«Con il nostro esposto - continua il candidato pentastellato - abbiamo chiesto all'Agicom di valutare le reiterate violazioni della normativa in materia di par condicio, con particolare riguardo alle gravi disparità di trattamento dei soggetti politici in corsa per la presidenza della Regione Fvg. Disparità di trattamento che impedisce quel "corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico durante tutto il periodo elettorale"».