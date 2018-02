Regionali: presentato accordo tra Pd e Cittadini su programma e Bolzonello candidato presidente

Oggi a Pordenone, all'ex convento di San Francesco, Pd Fvg e Cittadini hanno presentato l’accordo sui punti programmatici in vista delle elezioni regionali di aprile, con il pieno sostegno al candidato presidente Sergio Bolzonello. Sono intervenuti Bruno Malattia, presidente dei Cittadini, Antonella Grim, segretaria regionale Pd e Sergio Bolzonello.

Secondo Grim «quello tra Pd e Cittadini è un rapporto di lunga data, basato su un lavoro quotidiano congiunto, portato avanti in Giunta, in Consiglio regionale e come soggetti politici. Oggi la sfida per ciascuno di noi è giocare una partita ambiziosa improntata alla coesione sociale e allo sviluppo del territorio. Dobbiamo andare avanti con la forza tranquilla della credibilità, facendo leva sulle importanti scelte fatte per il Fvg e il coraggio di un percorso riformista da cui non si torna indietro, e lo faremo insieme, con Sergio Bolzonello candidato presidente».

Secondo Bolzonello «con i Cittadini c’è un’amicizia di lungo tempo, oltre all’ottimo lavoro fatto in questi cinque anni di governo insieme. Quella di oggi non è una scelta solo sul nome, ma sul percorso che si articolerà nel programma che stiamo costruendo anche insieme alle altre componenti della coalizione. Un grazie personale a Bruno Malattia, con cui condividiamo da molto tempo letture sul futuro, prima su Pordenone e poi sul Friuli Venezia Giulia».