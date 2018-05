Regionali, Giacomelli (FdI): «Dedico questa vittoria a mio padre»

Claudio Giacomelli, neoeletto consigliere regionale per Fratelli d'Italia, esprime su Facebook la sua soddisfazione e gratitudine, con una dedica particolare: «Le persone da ringraziare sarebbero davvero tantissime. E la mia elezione è dovuta innanzitutto al risultato di Fratelli d'Italia Trieste. Una comunità straordinaria. Ma per primo lasciate che ringrazi la persona cui devo più che a ogni altro. Che mi ha insegnato, sgridato, aiutato. Questa è per te, papà».

L'avvocato e politico della destra triestina Sergio Giacomelli, ricordiamo, si è spento a 76 anni lo scorso 19 novembre.

Era stato il segretario provinciale del Msi e successivamente consigliere regionale di Alleanza Nazionale candidato poi nel 2014 alle elezioni europee con Fratelli d'Italia.