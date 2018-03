Regionali, Giacomelli (FdI) si autosospende: «Gesto di correttezza verso gli altri candidati»

In vista delle prossime elezioni regionali del 29 aprile, Claudio Giacomelli, inserito nella lista dei candidati, si è autosospeso dal ruolo di portavoce provinciale del partito di Giorgia Meloni fino alla fine della tornata elettorale: «Un gesto di correttezza nei confronti degli altri candidati di Fratelli d’Italia Trieste che, - dichiara Giacomelli - detto per inciso, sono tutti molto in gamba».

«Come ultimo atto da segretario (per il periodo delle elezioni) tengo a ringraziare tutti i Triestini che ci hanno supportato con il loro entusiasmo e le firme alle nostre liste. Cittadini di tutte le età, uomini e donne, imprenditori e disoccupati, dipendenti e partite IVA. Ma soprattutto un grande ringraziamento è dovuto ai militanti di Fratelli d'Italia Trieste. Adesso – conclude Giacomelli - avanti tutta per Fedriga presidente e Fratelli d'Italia Trieste sempre più in alto».