Regionali, Bertogli è il secondo assessore della Giunta 5stelle

Alessandro Fraleoni Morgera, candidato M5S alla presidenza della Regione Fvg, ha presentato oggi a Fiume Veneto il secondo assessore della giunta pentastellata: si tratta di Graziano Bertogli, ingegnere nucleare, oggi adviser strategico di Area Science Park. In caso di vittoria del M5S alle Regionali, Bertogli guiderà l'assessorato alla Ricerca e innovazione. «Siamo l'unica forza politica che può permettersi di presentare la propria squadra di governo prima delle elezioni» ha ricordato il candidato presidente dei 5 stelle.

Con Fraleoni Morgera e Bertogli a Fiume Veneto, anche la deputata M5S Laura Castelli e il candidato sindaco M5S di Fiume Veneto Tiziano Casari.

Curriculum (breve) di Graziano Bertogli

Graziano Bertogli, ingegnere nucleare, è attualmente adviser strategico dell’Area Science Park, con specifica attenzione alla concettualizzazione e alla realizzazione di un nuovo modello di sviluppo economico - industriale con base nelle peculiarità scientifiche, tecnologiche, logistiche e geografiche della Regione, con fine attrarre investimenti in tecnologia di punta e creare occupazione.

Dopo 3 anni di lavoro presso Agip Nucleare, dal 1983 al 2013 è stato assegnato con differenti posizioni manageriali ad uffici/centri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale (UNIDO) gestendo programmi di promozione e realizzazione di investimenti industriali privati e pubblici, di trasferimento tecnologico e programmi di ricerca applicata. In questi anni si specializzato in sviluppo territoriale economico/industriale, valutazione, sostenibilità, gestione di progetti e programmi, in economia e finanza.

In particolare, dal 1983 al 1987 come esperto dell’UNIDO ha operato presso la Banca di Sviluppo Messicana dove ha partecipato allo studio e allo sviluppo della produzione locale di beni capitali, studi che hanno portato ad un investimento totale di oltre 500 milioni di dollari in aziende pubblico-private. In questo periodo si è specializzato in economia e finanza.

Dal 1987 al 2003 presso, ha assunto la responsabilità della promozione degli investimenti e della tecnologia italiana nei paesi in via di sviluppo (DC), come vice direttore dell'UNIDO Investment Promotion Office in Italia con la responsabilità della Rete dei Paesi del Mediterraneo (fondi bilaterali per un totale di 70 milioni di euro) e di programmi in Vietnam e Uganda.

Nell'agosto 2003, è entrato a far parte del Centro Internazionale per la Scienza e l'Alta Tecnologia (ICS) dell'UNIDO a Trieste, come vicedirettore generale, con la responsabilità dell'area di alta tecnologia e nuovi materiali.

Tra le varie attività, ha supervisionato / gestito personalmente i seguenti progetti / programmi a) Centro di innovazione ($ 1,0 milioni) e Fondo di capitale di rischio ($ 20,0 m) per alta tecnologia Messico b) Fondo di capitale di rischio per biotecnologia in America Latina ($ 10,0 m) c) Fondo di capitale di rischio per la nanotecnologia Sri Lanka ($ 15,0 m) d ) Produzione di biodiesel ($ 3,6 m) Paraguay, e) Agevolazioni commerciali ($ 5,2 m) Argentina f) Recupero di rifiuti urbani e produzione energetica (3,0 milioni di euro) Palestina g) Osservatorio sulle energie rinnovabili, America Latina h) Rete di innovazione per le nanotecnologie - Africa.

Autore di numerosi studi di fattibilità per investimenti industriali nonché pubblicazioni nel campo dello sviluppo industriale e territoriale, della green and circular economy, della sostenibilità degli investimenti, della valorizzazione delle risorse naturali, etc. è membro di: National Italian Nanotechnology Program (PNIC); comitato direttivo del Centro per gli studi sulle politiche internazionali (CeSPI) nonché membro associato del CIRPS, Centro di ricerca interuniversitario per lo sviluppo sostenibile e Presidente di MAN.SE.F Onlus che si occupa del supporto alla piccola imprenditorialità nei Pvs