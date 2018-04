Regionali, Grim (Pd): «Rafforzare servizi educative e reti di comunità»

«Ieri pomeriggio con Debora Serracchiani abbiamo discusso di quanto una pubblica amministrazione può e deve fare per sostenere le donne nella loro vita, ancora oggi divisa tra lavoro, cure dei figli, dei familiari anziani». Così ha dichiarato la candidata per il Pd al Consiglio regionale Antonella Grim in un post su Facebook, focalizzando due linee guida del suo programma: «Il rafforzamento dei servizi innanzitutto: le famiglie e le donne in particolare hanno bisogno di asili nido e servizi educativi di qualità e accessibili, perché devono poter aver la serenità di poter rientrare al lavoro e sapere che i loro bimbi e bimbe sono al sicuro, in un luogo che rappresenta anche il primo fondamentale tassello della crescita evolutiva».

«In secondo Luogo - prosegue Grim - La questione culturale: accanto a percorsi educativi fatti fin da piccoli, in cui dare gli strumenti a bimbi e bimbe per giocarsi i loro talenti ed emozioni in autonomia e libertà, vanno rafforzate le reti di comunità perche le donne non si sentano sole, le famiglie siano davvero appoggiate nella genitorialità. C’è tanta strada da fare ancora insieme! Io mi impegno a portare avanti questi progetti e percorsi - conclude -, con la credibilità degli anni da assessore all’educazione».