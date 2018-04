Regionali, il segretario nazionale del Pd Maurizio Maritina in visita in Fvg

Domani - lunedì 23 aprile - il segretario nazionale del Pd, Maurizio Martina, sarà in Friuli Venezia Giulia per una serie di visite e iniziative organizzate dal Pd Fvg in vista delle elezioni regionali.

- Alle ore 15 a Trieste, Martina sarà all’Area Science Park (Padriciano 99), su iniziativa di Francesco Russo, per incontrare, con i candidati Pd, i ricercatori e i tecnici, il presidente Sergio Paoletti, il professor Oscar Burrone del centro Icgeb e Michele Balbi della Teorema Engenering, che ha guidato alla fiera di Las Vegas le migliori startup innovative italiane.

- Alle ore 16 a Trieste, Martina interverrà alla conferenza stampa organizzata nel gazebo Pd in piazza della Borsa, assieme al candidato presidente Sergio Bolzonello, il segretario regionale Salvatore Spitaleri, il segretario provinciale Giancarlo Ressani, i candidati al Consiglio regionale nel collegio di Trieste, per toccare alcuni temi della campagna elettorale e portare un saluto a militanti e simpatizzanti.

- Alle ore 17.30 a Fiumicello (Udine), all’agriturismo Bosco Isonzo (via Isonzo 74) il segretario Martina incontrerà il mondo dell’agricoltura e della filiera agricola insieme all’assessore regionale Cristiano Shaurli e ai candidati consiglieri del territorio.

- Alle ore 18.45 a Gradisca d’Isonzo (Gorizia), Martina parteciperà all’incontro pubblico nel Teatro comunale (via Ciotti 1) “Il Pd per l’Italia e per il Fvg”, cui prenderanno parte i candidati PD al Consiglio regionale di tutto il Fvg.