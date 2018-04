Regionali, Moretti (Pd): «Noi abbiamo costruito, il centrodestra pensa solo a demolire»

«In cinque anni di legislatura abbiamo ricostruito e riavviato la nostra regione. Gli unici disastri sono quelli che ha in mente Fedriga. Fin'ora l'unico concetto chiaro che il centrodestra a traino leghista è riuscito a esprire è la demolizione del sistema, senza dare una soluzione concreta di governo. In un momento in cui è fondamentale dare un futuro alla regione, Fedriga e Riccardi hanno come unico obiettivo annientare qualsiasi cosa». A dirlo è il capogruppo del Pd, Diego Moretti commentando le dichiarazioni del forzista Riccardo Riccardi.

«La pessima sceneggiata alla quale abbiamo dovuto assistere per la designazione del candidato del centrodestra è solo il preludio di quello che potrebbe fare, o meglio non fare, quella che Riccardi considera “la migliore classe dirigente”. Noi siamo in campo e ci daremo da fare per dare una speranza di futuro ai cittadini del Friuli Venezia Giulia, insieme, come abbiamo fatto in questi cinque anni».