Regionali, Roberti (Ln): «2297 preferenze ricevute, ripagherò la vostra fiducia»

«Nel 2016 ho vissuto le tante preferenze ricevute come un attestato di fiducia. Una cambiale in bianco da parte vostra». Così esordisce Pierpaolo Roberti in un post su Facebook, in seguito ai risultati delle elezioni regionali: «Vi devo confessare che questa campagna elettorale non è stata semplice per me, affrontata come un alunno affronta la pagella del primo quadrimestre. “Quanto prenderò?”, “Come giudicheranno quanto fatto in questi primi 2 anni da vicesindaco?”»

«Ho avuto paure e timori - continua Roberti -. Non di non essere eletto (fa parte del gioco) ma di aver deluso i miei concittadini nel mio operato. Vedere le preferenze di oggi (2297!), ben più del doppio rispetto a quelle del 2016 (1073) mi ha riempito di gioia e di orgoglio. Con lo stesso impegno e spirito che ci ho messo in Comune, lavorerò per voi in consiglio regionale, innanzitutto per ripagare la vostra fiducia. Grazie per quello che mi avete dato, grazie per le emozioni che mi avete fatto vivere e grazie a Massimiliano Fedriga - conclude - per avermi dato la possibilità di percorrere questa strada con lui».