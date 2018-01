Regionali, Rosato (Pd): «35 giorni di campagna elettorale per convincere e vincere»

«Depositate le liste, si parte. Sono candidato nel collegio del Friuli Venezia Giulia. La mia regione, il luogo dove vive la mia famiglia, dove sono nato e cresciuto e dove ho iniziato a fare politica. Una terra di confine, non sempre facile da capire e da interpretare, ricca di diversità che la rendono, non solo ai nostri occhi, speciale. Il porto, i distretti industriali, le località sciistiche e le spiagge, il frico e la bora, la cultura e il suo essere pluirilingue e multiculturale ne fanno un luogo affascinante in cui vivere e di grandi potenzialità ancora da sviluppare». Lo ha dichiarato sulla sua pagina Facebook il capogruppo del Pd alla Camera Ettore Rosato.

«Vorrei continuare a rappresentarlo con una squadra di candidati forte, ampia, diversa, coesa – ha aggiunto Rosato –. A cominciare da Debora Serracchiani e Riccardo Illy con cui ho condiviso un bel pezzo di strada nelle istituzioni. Ora abbiamo davanti 35 giorni di campagna elettorale, non c’è da perdere nemmeno un minuto per convincere e vincere. Io ce la metterò tutta, con la testa e con il cuore».