Regionali, Russo (Pd): «Mi sono impegnato per il cambiamento, risposta chiara degli elettori»

«Mi stupisce lo stupore di alcuni in merito alle mie dichiarazioni di oggi. Ho promesso in campagna elettorale che mi sarei impegnato a cambiare il mio partito e anche per questo, pur nella sconfitta netta del Pd, sono stato il candidato più votato della Regione. Mi sembra che gli elettori abbiano mandato un messaggio chiaro».

Queste le parole del consigliere regionale del Partito Democratico Francesco Russo sul suo profilo Facebook.

«Allora - conclude il consigliere - diciamolo con onestà: non è divisivo chi, dopo l’ennesima batosta, chiede un cambiamento. È divisivo chi quando si perde tutte le partite, continua a credere di essere l’allenatore migliore del mondo. E a pensare più a come tenersi stretta la propria panchina che a far vincere la squadra».