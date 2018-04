Salvini a Redipuglia, Serracchiani: «Scopre i caduti in campagna elettorale». Bolzonello: «No lezioni precotte in Fvg»

«Salvini scopre i caduti di Redipuglia in campagna elettorale». Così la deputata del Pd Debora Serracchiani ha commentato la visita del leader della Lega Matteo Salvini oggi al Sacrario di Redipuglia (Gorizia), nell'ambito di un giro elettorale in vista delle prossime consultazioni regionali.

Per Serracchiani «forse è utile ricordare a Salvini che quei centomila sono caduti per completare l'Unita' d'Italia, per quelle Trento e Trieste che per lui probabilmente sono i nomi di qualche piazza, non una parte dolorosa della nostra storia. I nostri soldati non sono morti per respingere i migranti ma per l'Italia unita, nel nome di quel Tricolore che la Lega irrideva prima della svolta nazionalista».

«Colgo l'occasione per invitarlo a venire in Friuli Venezia Giulia - ha aggiunto Serracchiani - anche quando sarà finita la campagna elettorale, a conoscere la Risiera di Trieste, le Malghe di Porzus o il campo di concentramento di Visco. Da tutti questi luoghi, in cui non lo abbiamo mai visto, c'è molto da imparare» .