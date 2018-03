Regionali, Scoccimarro (FdI): «Raccolte in una settimana quasi 12.000 sottoscrizioni»

«Fratelli d'Italia, dopo aver raccolto quasi 6000 firme in tre giorni, a corredo della candidatura di Renzo Tondo, condivisa lo scorso venerdi da tutta la coalizione di centrodestra, ha nuovamente messo in moto la macchina organizzativa del movimento, la quale era tutta da verificare, in quanto alla prima esperienza nelle elezioni del FVG ed ha risposto benissimo» ha dichiarato il coordinatore regionale Fabio Scoccimarro .



«Quindi, fatto un passo di lato dell'ex governatore Renzo Tondo ed in appoggio alla nuova scelta della coalizione, in 48 ore sono state sottoscritte altre 6000 firme in appoggio a Massimiliano Fedriga - ha continuato Scoccimarro - posso dire con orgoglio che Fratelli d' Italia nel Friuli Venezia Giulia è un movimento ben strutturato ed organizzato, un plauso ai tantissimi militanti e dirigenti che si sono mobilitati in queste ore, come pure un grazie sincero agli amici della Lega che hanno dato il loro contributo di firme per mettere in sicurezza la seconda raccolta in una sola settimana» ha concluso il coordinatore FVg di Fratelli d'Italia.