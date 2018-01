Regionali, Serracchiani: «Tondo confonde Vienna con Klagenfurt»

«Tondo non si è mai occupato di relazioni internazionali e forse è bene che continui così». Lo afferma la presidente del Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani, replicando all'ex presidente Renzo Tondo che l'aveva criticata in merito alla gestione dei rapporti con la Carinzia.

Serracchiani evidenzia che «non sapendo cosa dire, Tondo parla di migranti, confondendo Vienna con Klagenfurt, le competenze nazionali con l'Euroregione. I picchi di tensione con la Carinzia li vedono solo lui e i corrispondenti politici che si è scelto in quel Paese, cioè i molto discussi eredi di Haider, quelli che hanno portato la Carinzia sull'orlo della bancarotta». «La nostra regione non è il paradiso ma - conclude - la lascio più solida di come l'ho ricevuta da lui».