Regionali, Spitaleri (Pd): «Con centrodestra Trieste spettacolo di nani e ballerine. Sfregio al FVG»

«I venditori di tappeti frenino gli istinti e abbiano rispetto per una regione seria come la nostra. Siamo tornati ai tristi spettacoli di nani e ballerine in piazza Unità: che sfregio alla statura di Trieste e del Fvg». Lo afferma il segretario regionale del Pd Fvg, Salvatore Spitaleri, oggi, nell’ultima giornata di campagna elettorale.

Secondo Spitaleri «Berlusconi che parla delle sue fidanzate in piazza. Codazzi di vip o pseudo tali, comparse portate in giro in pullman. E poi ciliegina sulla torta: il sindaco Dipiazza che illustra all’ex Cavaliere il progetto di Porto Vecchio: quello che lui non è mai riuscito a realizzare in dieci anni e che ora vende come opera sua. Che vergogna, che tristezza».

«Lo show offerto oggi da Berlusconi è patetico – conclude Spitaleri -. Fedriga ha dato in pasto il Fvg ai big romani, ha svenduto la sua terra per soddisfare appetiti nazionali: preoccupante preludio della fine che con lui rischierebbe di fare la nostra regione».