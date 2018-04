Regionali, Viviana Dal Cin assessore al Bilancio e all'Economia della futura giunta regionale a 5 Stelle (VIDEO)

Presentato a Gorizia l'assessore al Bilancio e all'Economia della futura giunta regionale a 5 Stelle. Si tratta di Viviana Dal Cin, nata a Vittorio Veneto 39 anni fa, esperta di economia e finanza, che si occuperà anche delle partecipate della Regione. Attualmente a Trieste, in area Finanza di un gruppo assicurativo internazionale, nella gestione di attivi e passivi dei portafogli assicurativi e nell'allocazione strategica degli investimenti.

Nella nota stampa del Movimento 5 stelle si legge: «Avendo vissuto in diversi Paesi del mondo per impegni di lavoro della mia famiglia ho potuto comprendere quanta importanza assuma la conoscenza di culture diverse dalla propria e continuo a nutrire interesse per i viaggi e l'attualità italiana ed estera».