Regolamento di Polizia urbana, arrivano il divieto di sputo e le giostre solo per under 14

Non solo daspo urbano (ossia l'allontanamento di 48 ore per parcheggiatori abusivi, mendicanti molesti, ambulanti senza licenza, ecc) o multa per il sovraffollamento delle abitazioni civili, ma anche altri due aspetti che vanno a impattare la civile convivenza della popolazione. La delibera del vicesindaco Pierpaolo Roberti, al vaglio delle circoscrizioni e commissioni consigliari, prevede dunque due sanzioni, entrambe da 100 euro, per dei comportamenti spiacevoli come lo sputo in pubblico o l'occupazione delle giostre da parte degli over 14 anni.

Il divieto di sputo viene introdotto nel Regolamento di Polizia urbana con la lettera n) bis all'articolo 9: «(è vietato) sia per motivi igienici che per evitare imbrattamenti sputare su area pubblica (...) nonchè su qualunque attrezzatura, persona o casa». Oltre a pagare la sanzione di 100 euro, il trasgressore vedrà anche «l'addebito delle spese in caso di imbrattamenti ed il ripristino dello stato dei luoghi».

Quanto all'utilizzo delle giostre nei giardini, verrà sostituito la lettara v) dell'articolo 9 comma 1: «(è vietato) in tutti i giardini pubblici salire o fare uso delle attrezzature e impianti destinati al gioco di bambini da parte di chi abbia superato l'età di 14 anni. L'addebito delle spese in caso di danneggiamento e il ripristino dello stato dei luoghi saranno a carico del trasgressore o di coloro che sono tenuti alla sorveglianza del minore (oltre alla sanzione da 100 euro, ndr). È inoltre vietato fumare e consumare bevande alcoliche, fatta eccezione per gli esercizi pubblici con relativi plateatici regolarmente autorizzati».