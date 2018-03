Sanità, Tondo: «Finiti i tempi in cui chi arriva azzera quello fatto dai predecessori»

«Sono contento che siamo riusciti ad essere tutti uniti perchè come detto in precedenza, paventavo il pericolo che mentre il centrosinistra con i suoi errori ci sta offrendo la Regione su un piatto d'argento, noi con i nostri errori le nostre indecisioni lo avremmo restituito al centrosinistra su un piatto d'oro», così ha dichiarato il candidato del centrodestra Renzo Tondo nel suo intervento a Ring in onda su Telequattro.

«Non sono più i tempi - continua - in cui chi arriva azzera tutto quello che hanno fatto i precedenti. Chi arriva deve fermare le cose che non vanno e salvare quelle che funzionano», parole che di certo hanno creato o creeranno qualche malumore nella coalizione i cui gruppi hanno da sempre aspramente criticato la riforma sanitaria Serrachiani-Telesca.

«Credo - prosegue il candidato del centrodestra - che avrò la serenità, la maturità e la competenza ma soprattutto l'aiuto della comunità. Il limite del governo Serracchiani è stato quello di dare un senso di arroganza. Importante invece trovare un dialogo con la comunità sapendo che non si potrà accontentare tutti».

«Devo molto alla Lega - conclude Tondo -, oltre a Forza Italia, che ha portato i voti. Spero che troveremo una formula per lavorare bene perchè c'è bisogno di persone impegnate che amministrino e seguano i problemi».