Serracchiani replica a Cisint: «Denigrazione e menzogna ormai metodo di governo con il centrodestra»

«Le parole sguaiate della Cisint chiariscono che denigrazione e menzogna sono ormai diventati metodo di governo con il centrodestra a trazione leghista». Lo afferma la presidente della Regione Debora Serracchiani.

«La correttezza dei rapporti istituzionali tra la Regione e gli Enti locali è sempre stata un punto d’onore per l’Amministrazione regionale, e questo vale anche per il Comune di Monfalcone, a prescindere dalla sua maggioranza politica».

«Per fare un solo esempio - continua - di quanto possa essere infangato il lavoro della Regione, e il mio personale, è stupefacente che il sindaco Cisint accusi che il porto di Monfalcone sia stato tenuto ai margini. Non solo la Regione ha portato a termine interventi che si dovevano fare da anni, ma io stessa mi sono impegnata in prima fila affinché Portorosega entrasse nell’Autorità di sistema del mare Adriatico orientale e potesse finalmente liberare tutte le sue potenzialità».

«Così si potrebbe dire delle Terme, che avranno possibilità di rilancio grazie all’offerta di un soggetto pubblico-privato partecipato da Promoturismo Fvg, cioè sempre dalla Regione. Oppure di come si è comportata con i lavoratori della Eaton, dei quali si sta occupando l’Agenzia regionale del lavoro e non la Cisint, per il semplice fatto che, al di là delle parole, non ha nessuna competenza».

«Parliamo di Uti? Monfalcone - prosegue Serracchiani - non è stata in nulla penalizzata nel riparto dei fondi nelle intese per lo sviluppo: se poi il Comune non ha voluto sedersi al tavolo in cui l’Uti decide come impiegare le risorse per il territorio, Cisint dia la colpa a se stessa. A differenza di Trieste, Pordenone, Gorizia o Cividale, lei ha preferito lo scontro politico all’interesse dei cittadini».

«Alle polemiche gratuite sul dopo voto, non vale la pena rispondere. Cara Sindaca, -conclude la presidente - avete vinto le politiche e vedremo cosa saprà fare la Lega da Roma per Monfalcone. Noi, dall’opposizione, faremo la nostra parte. Ma sicuramente non useremo i vostri toni».