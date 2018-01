Rifiuti a Muggia, Delconte (Fdi):«Marzi offende i cittadini e ignora le nostre proposte»

«Siamo convinti che la raccolta porta a porta sia necessaria. Ma non così come prospettata dal comune il quale ha mancato completamente a livello informativo ed organizzativo. Con il voto di astensione noi avevamo teso la mano con proposte chiare e poco impattanti suggerendo più ritiri dell'umido nella stagione estiva, un orario più ampio della piazzola di Vignano e ritiri ad hoc per disabili e anziani soli. Nulla è stato recepito, altro che mancanza di proposte! Con il voto di astensione abbiamo dimostrato serietà e costruttivita' che puntualmente la sinistra non ha colto!» Esordisce così Nicola Delconte, consigliere comunale di Muggia di Fratelli d’Italia.

«Il sindaco Marzi perde le staffe. Offende deliberatamente una parte politica che rappresenta migliaia di muggesani. E così offende i suoi stessi concittadini! Del resto è un atteggiamento tipico di chi non è in grado di ricoprire un ruolo così importante e in un momento di difficoltà evidente sbotta senza ragionare. Dopo questo incommentabile sproloquio i muggesani si sono resi conto di chi li rappresenta» Conclude Delconte