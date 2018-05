Riforma sanitaria, Zalukar (Costituzione 32): «Si è dato di meno spendendo di più»

«Franco Rotelli ha scritto di nuovo in difesa della riforma sanitaria, ripetendo che bisogna rafforzare il territorio perché è meglio curare a casa invece che in ospedale. Nessuno contesta che è meglio restare a casa piuttosto che andare in ospedale, chiunque preferisce curarsi nella propria abitazione invece che essere ricoverato, ovviamente quando ciò sia possibile». Lo afferma il Presidente dell'associazione Costituzione 32 Walter Zalukar in replica alle dichiarazioni di Franco Rotelli sulla riforma sanitaria.



«Per far questo -continua Zalukar - è necessario che le cure territoriali ci siano e funzionino, ma tutto ciò non si è finora visto: si sono sentiti solo annunci e proclami, quindi manifestazioni astratte e non fatti concreti. I cittadini malati, soprattutto quelli più fragili, non potendo curarsi a casa si devono rivolgere a ospedali ormai saturi per essere ricoverati in reparti stracolmi, non di rado dopo ore e ore di attesa in barella prima di trovare un letto. Ma per trovare un’assistenza non adeguata in quanto proporzionata al personale, che è ormai ridotto ai minimi termini. Questi in estrema sintesi sono i risultati di 4 anni di riforma».



«Rotelli sostiene che le liste di attesa c’erano anche prima della riforma ed è vero, ma prima le liste erano molto meno lunghe; una riforma degna di questo nome avrebbe dovuto accorciarle, non allungarle a dismisura. Di quanto più lunghe non si sa, poiché i dati relativi ai tempi di attesa nelle strutture sanitarie pubblicati sul sito ufficiale della regione fin dal 2009 si interrompono a marzo del 2015, come nello stesso anno si interrompono i dati relativi all’assistenza domiciliare. Una riforma all’insegna della trasparenza».

«E per produrre tutto ciò si sono anche consumate ingenti risorse; in sintesi, -conclude - il frutto della riforma è stato: meno efficacia e meno efficienza, ovvero si è dato di meno spendendo di più».