Polidori: "Rimosse le bandiere rosse in Carso"

"Oggi, 21 maggio, a tre settimane dalla festa del 1º Maggio, ho avuto il riscontro che le bandiere rosse sono state praticamente completamente rimosse da tutto il territorio del Comune di Trieste", lo dichiara il vicesindaco Paolo Polidori dopo aver avvisato i cittadini che l'affissione era sanzionabile come da regolamento di Polizia Urbana.

Decoro urbano e rispetto delle regole

"Da una ricognizione della Polizia Locale, anche dai borghi del Carso, sia dalle abitazioni private che dai pali dell’Acegas, non si riscontrano più infatti vessilli appesi, così come prescritto dal regolamento di Polizia Urbana, che ne prevede la rimozione entro una settimana dall’evento. Sono pertanto estremamente soddisfatto per lo spiccato senso civico di coloro i quali hanno capito lo spirito del mio intervento di una decina di giorni fa, volto al ripristino del decoro urbano e al rispetto delle regole. È stato quindi accolto il mio invito alla rimozione, che rimarco e ribadisco, non aveva alcun fine repressivo".