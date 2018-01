Riqualificazione Rozzol Melara: incontro pubblico organizzato dal Pd al Circolo Auser

Dopodomani – giovedì primo febbraio – a Trieste, alle ore 18 al Circolo Auser, in via Pasteur 41, il Pd organizza un incontro pubblico sul progetto di riqualificazione del quartiere di Rozzol-Melara.

A spiegare il progetto dal punto di vista tecnico ci saranno il direttore dell’Ater, Antonio Ius e Fulvio Capovilla, dirigente Area manutentiva dell’Ater di Trieste. Interverranno poi il capogruppo del Pd alla Camera Ettore Rosato, i consiglieri comunali Roberto Cosolini e Giovanni Barbo, il consigliere circoscrizionale Luca Salvati.

Al centro dell’incontro vi sarà il piano di riqualificazione da 18 milioni di euro, ottenuti grazie ai fondi stanziati dal Governo per il “Programma nazionale per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie” e grazie al contributo importante di diversi enti del territorio. Numerosi sono gli interventi che riguarderanno il quartiere di Rozzol-Melara: manutenzione delle strutture, efficientamento energetico e sviluppo tecnologico degli impianti, tutela e valorizzazione delle aree verdi, risistemazione del parco di Villa Revoltella, recupero degli spazi abbandonati e creazione di aree e iniziative ludico-ricreative, installazione di impianti di videosorveglianza.

Obiettivo dell’evento è anche quello di confrontarsi con i residenti e raccogliere spunti e proposte per sfruttare al meglio i fondi a disposizione.