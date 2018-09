Ronde in stazione, per Cecco "non una soluzione ma una risorsa"

le ronde a spot non sono la soluzione, servono invece più risorse per le forze dell’ordine e nel caso avere volontari coordinati per le segnalazioni – commenta Giorgio Cecco responsabile regionale di FareAmbiente». «C’è sicuramente anche a Trieste un problema sicurezza ma certo– commentaresponsabile regionale di FareAmbiente».

«Priorità nelle attività di servizio per la sicurezza dei cittadini è dare gli strumenti esecutivi e norme efficaci agli organi pubblici preposti, poi ben venga l’aiuto di cittadini attivi che possono essere una risorsa importante, se formati e organizzati anche attraverso associazioni riconosciute, in sinergia con le forze dell’ordine, esclusivamente per interventi di supporto e segnalazioni – sottolinea Cecco».