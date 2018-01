Presenze in Aula, Russo (Pd): «Ho chiuso con il 97,67%, essere presente è il primo impegno di ogni parlamentare»

«Ho chiuso la legislatura con il 97,67% di presenze. Non ho fatto nulla di straordinario: per me essere presente in Aula è il primo impegno di ogni parlamentare». Queste le parole del senatore del Partito democratico, Francesco Russo, pubblicate sulla sua pagina Facebook commentando la percentuale di presenze in Aula.

La media dei senatori di Forza Italia è stata del 63,5%, il M5S si è fermato al 70,5%, la Lega Nord non è arrivata al 74% mentre il Pd è arrivato a 84,81%.

«È un gesto di rispetto verso i cittadini e le istituzioni. Esserci non significa automaticamente aver lavorato bene. Ma non esserci, per come la vedo io, significa passare automaticamente dalla parte del torto» ha aggiunto Russo.

Al termine ha ricordato l'appuntamento di lunedì 15 gennaio (ore 18:00) all'hotel Savoia con "Racconti di viaggio" dove si parlerà anche di questi dati. L'incontro è riservato a tutti.