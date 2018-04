Regionali, Russo (Pd): al via "Tutta un'altra storia", la campagna costruita per i cittadini

«Ma una buona parte dell'elettorato ci schifa. Apertamente. E l'elettore ha sempre ragione: questa è la regola base della democrazia. Tutti sbagliamo e i politici non fanno eccezione: la perdita della fiducia, in larga parte, però, non deriva dagli errori commessi ma dalle scuse con cui cerchi di nasconderli».

«Con questa convinzione inizio la mia campagna elettorale. E, per il momento, con un unico punto nel programma elettorale: olio di gomito e rimboccarsi le maniche. ll resto mi piacerebbe scriverlo insieme a voi da venerdì 6 aprile alle 17:45 sala 3 del Molo IV. Non sarà la "solita messa cantata", io parlerò qualche minuto. Il resto del tempo ascolterò: ci saranno quattro tavoli tematici per discutere e progettare, fin nel dettaglio, la campagna elettorale (a questo link potete preiscrivervi: http://bit.ly/ scegliiltavolo). Le decisioni le prenderete voi».

Così, candidato consigliere regionale, in un post su Facebookinvitando i cittadini al suo primo evento pubblicoalla sala 3 del«Una signora per strada l'altro giorno mi ha detto: "se fosse di un altro partito la voterei". Ho sorriso e risposto che».«A partire dall'arroganza: se i cittadini ce la rinfacciano un motivo ci sarà. Ho spesso sentito dire: "non ci siamo spiegati bene". Io invece credo che. Da qui nascono, in buona parte, gli errori di questi anni. A volte di forma, a volte di sostanza. Spesso entrambe le cose. Eppure per Trieste il Pd ha fatto cose importanti: penso al rilancio del Porto, allo sblocco dei punti franchi e a Porto Vecchio. Svolte epocali aspettate da tanti anni».