Sacchetti biodegradabili, Grim (Pd): «Soluzione giusta: scelta necessaria per diminuire l'utilizzo della plastica»

« Sempre sui sacchetti biodegradabili, qualche info in più. Al netto che tutte le piccole grandi scelte che ci possono aiutare a diminuire l’utilizzo della plastica le trovo giuste ». Una scelta giusta che ci aiuterà a diminuire l'uso della plastica, è questo il commento su Facebook di Antonella Grim, segretario regionale del Pd Fvg, sulla questione dei sacchetti a pagamento nei supermercati.

In seguito allega una piccola nota con alcune domande tipiche e cercando di spiegare meglio la questione.

LA POLEMICA SULLE BUSTE DELLA SPESA

La novità dipende da una direttiva europea, la 2015/720 sulla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, che l'Italia ha recepito dopo 2 anni per evitare l'apertura della procedura di infrazione 2017/0127.

Perchè ora dobbiamo accorgerci di pagare queste buste e non è più come prima e, cioè, quando il costo veniva caricato nel conto della spesa?

-Le paghiamo accorgendoci di farlo perchè questo è uno degli obiettivi della direttiva: aumentare la consapevolezza dei consumatori sul fatto che la plastica ha un costo. E nel caso di plastica tradizionale, un costo enorme per l'ambiente perchè prodotta da petrolio e perchè troppo spesso abbandonata a inquinare mari e terreni.

Quanto incide nelle spese delle famiglie?

-Il costo per una famiglia media si aggira intorno 1 o 2 euro al mese (su un consumo presunto di 50/100 buste al mese). Il costo però viene annullato dalla possibilità di riutilizzo per la raccolta differenziata in particolare per l'umido.

Qualcuno pratica prezzi superiori per le buste?

-Il costo deve essere di 1 o 2 centesimi. Monitoriamo i prezzi e se c'è qualcuno che non rispetta questi prezzi facciamolo sapere alle istituzioni e alle associazioni dei consumatori.