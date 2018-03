Errore Sacrario di Redipuglia, Grim e Spitaleri (Pd): «Anticipiamo la responsabilità altrui e chiediamo scusa»

«Quando si commette un errore simile ci si inchina davanti alle persone offese e si chiede scusa. Non faremo a scaricabarile su Roma e, anticipando responsabilità altrui, per primi ci assumiamo il dovere di chiedere scusa». Lo affermano la segretaria regionale del Pd Fvg, Antonella Grim, e il presidente del partito regionale Salvatore Spitaleri, in merito alla diffusione di un volume del Pd nazionale in cui compare la dicitura "Re di Puglia" al posto di Redipuglia sopra la foto del Sacrario. L'errore è stato segnalato ieri da Michele Babuder (Forza Italia), presidente della IV Commissione Consiliare, sulla sua pagina Facebook.

Secondo Grim e Spitaleri «è nostro dovere scusarci innanzitutto con i familiari dei caduti, con la comunità di Fogliano Redipuglia, che custodisce un Sacrario di rilievo per l’intero Paese, e con tutte le cittadine e i cittadini della nostra regione».