Salvini: "+49 poliziotti a Trieste, ora dimezzeremo i richiedenti asilo"

“Entro il prossimo aprile arriveranno 37 nuovi poliziotti a Trieste e 12 sono già arrivati: in tutto 49 dallo scorso ottobre all'aprile del 2020" sono alcuni dati sul potenziamento alle forze dell'ordine diffusi dal Ministro dell'Interno Matteo Salvini durante la firma in Prefettura dei protocolli per la legalità e il rimpatrio volontario. "Nella stagione estiva - ha continuato Salvini -, è previsto un ulteriore potenziamento tramite le pattuglie miste tra Slovenia e Croazia. Proprio oggi sono stati bloccati 16 ingressi, e 15 verranno riammessi in territorio sloveno”.

"Dimezzare i richiedenti asilo"

"Un altro nostro obiettivo – ha ancora spiegato il vicepremieri – è quello di dimezzare la presenza di richiedenti asilo e immigrati nel Friuli Venezia Giulia, già diminuiti di un migliaio rispetto all'anno scorso. L'anno scorso in FVG c'erano 180mila persone in carico all'accoglienza, oggi 108mila. Inoltre le domande di asilo politico pendenti erano 135mila e oggi sono 60mila. Vogliamo mantenere questo trend virtuoso”.

Emergenze e "prese in giro"

Per quanto riguarda gli arrivi via mare, il Ministro dell'Interno ha poi reso noto che “al momento ci sono due imbarcazioni che navigano nel Mediterraneo, e a questo proposito ho appena scritto al collega tedesco Seehofer, perché una di queste batte bandiera tedesca e vorrei sapere quale porto tedesco verrà messo a disposizione per l'attracco. Riguardo all'altra nave, italiana, ringrazio il collega maltese che ha messo a disposizione il porto di La Valletta. Noi, invece, ci siamo fatti carico di eventuali criticità mediche quali donne incinte e neonati, perché se le emergenze vere meritano un intervento urgente le prese i giro meritano un altro tipo di atteggiamento”.