Sanità, Ussai (M5s): «AsuiTs dimentica di citare i Centri di aggregazione primaria (Cap) mai attivati»

«A poche settimane dalle elezioni regionali il direttore generale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (Asuits) ha inviato una lettera a tutti i cittadini della provincia di Trieste per informare delle nuove forme di associazione dei medici di Medicina generale attivate in virtù della legge regionale 17 del 2014, meglio nota come Riforma sanitaria targata centrosinistra». Lo dichiara consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle Andrea Ussai.

«Nel rendere edotta la popolazione dell’operatività delle associazioni denominate “Nuove medicine di gruppo integrate”, - continua - che consentono - in caso di necessità non differibile e di indisponibilità del proprio medico di fiducia - di rivolgersi a un altro medico in grado di accedere ai dati sanitari personali perché collegato in rete, il direttore generale elogia in maniera generalizzata gli obiettivi raggiunti dalla Riforma, citando anche a sproposito le “Aggregazioni funzionali territoriali”, ma omette di dar conto ai cittadini della mancata attivazione dei Centri di aggregazione primaria (Cap) e delle funzioni che avrebbero dovuto svolgere che ad oggi sono rimaste di fatto lettera morta!»