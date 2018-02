Sanità, Cremaschi (Pd): «La riforma è positiva: aumentato il numero di ambulanze sul territorio»

«La riforma sanitaria ha aumentato il numero di ambulanze sul territorio e questo è un dato oggettivo. Una cosa soggettiva, invece, è l'accanimento di Forza Italia e del centrodestra in genere, che utilizza qualsiasi argomento per demonizzare una riforma che ha risolto, invece, diversi problemi che stavano ormai incancrenendo un sistema che, proprio loro che oggi attaccano, in passato non sono stati in grado di cambiare». A dirlo è la consigliera regionale del Pd, Silvana Cremaschi e candidata per il Pd alla Camera nel collegio uninominale di Codroipo, replicando alle affermazioni di Dal Mas e Stabile (Fi).

«Quello di cui parlano i due forzisti non ha nulla a che fare con la riforma che riorganizza le strutture e i compiti. Legare un fatto (di cui dovremmo conoscere meglio gli estremi e di cui sappiamo per altro che la signora è stata assistita prontamente da un medico e dal personale della Croce rossa), alla legge che abbiamo approvato in Consiglio regionale è scorretto. Far passare il messaggio che, addirittura la riforma metterebbe a rischio l'incolumità delle persone è disonesto».